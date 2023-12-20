Ожидается, что лексредства и фармсубстанции не будут облагаться экспортными пошлинами

Исключение лекарственных средств и фармацевтических субстанций из-под действия курсовых экспортных пошлин будет способствовать запуску новых мощностей по производству лекарств по полному циклу, так как их создание требует значительного увеличения объема потребления, которого можно достигнуть в том числе путем наращивания поставок на зарубежные рынки.