Ожидается, что лексредства и фармсубстанции не будут облагаться экспортными пошлинами

Исключение лекарственных средств и фармацевтических субстанций из-под действия курсовых экспортных пошлин будет способствовать запуску новых мощностей по производству лекарств по полному циклу, так как их создание требует значительного увеличения объема потребления, которого можно достигнуть в том числе путем наращивания поставок на зарубежные рынки.
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