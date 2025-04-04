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Царьград

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МЧС обследовало 45 объектов в Мьянме после землетрясения, помощь 120 людям

МЧС обследовало 45 объектов в Мьянме после землетрясения, помощь 120 людям

Специалисты МЧС провели обследование 45 объектов и 86,4 тыс. м² территории в Мьянме после землетрясения.

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