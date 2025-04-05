Российские войска нанесли один из самых результативных ударов по иностранным наёмникам.
Удар по ресторану "Магеллан" в Кривом Роге. 85 шишек НАТО разом
Комментарии
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Валерий Фоменков
Главное, что 85 фашистов и не абы каких, а высокопоставленных, благополучно утилизировано. А дальше можем пивко попивать, попкорн жевать и рассуждать, что якобы их там не было, что они не фашисты, что высокоточные российские ракеты не туда попали, что погибло много мирных бандер-овец, что так нельзя, ну и дальше нести всякую лабуду. Кто-то может и слезу пустить за утилизацию мразей. А в целом - круто! Слава Русскому Воину! Так держать!
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10 час.
Андрей Тихонов
Там нет мирных, там все фашисты
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9 час.
Сергей Лобачев
Это сколько сколько теперь в Альпах погибнет от несчастного случая туристов, лыжников и тех кто просто решил покататься на вертолёте?
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30 мин.
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