Удар по ресторану "Магеллан" в Кривом Роге. 85 шишек НАТО разом

Валерий Фоменков

Главное, что 85 фашистов и не абы каких, а высокопоставленных, благополучно утилизировано. А дальше можем пивко попивать, попкорн жевать и рассуждать, что якобы их там не было, что они не фашисты, что высокоточные российские ракеты не туда попали, что погибло много мирных бандер-овец, что так нельзя, ну и дальше нести всякую лабуду. Кто-то может и слезу пустить за утилизацию мразей. А в целом - круто! Слава Русскому Воину! Так держать!