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FiNE NEWS

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Тайна ночных лап: как Tesla борется с котами на дорогах и не давит их под колесами роботакси

В мире автономных такси Tesla появилась новая, но крайне актуальная задача — защита домашних животных, особенно кошек, которые становятся практически невидимыми на темной дороге.

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