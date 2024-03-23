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У террористов умелся боевой опыт

Проведенный следствием анализ записей с камер видеонаблюдения в «Крокус Сити Холле» свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов, говорят источники РБК, часть видеозаписей не сохранилась из-за пожара.

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