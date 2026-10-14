Lada Iskra набирает ход: АвтоВАЗ рассчитывает на место среди лидеров рынка

Lada Iskra постепенно укрепляет позиции на российском автомобильном рынке. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что по итогам 2026 года новая модель должна войти в десятку самых продаваемых автомобилей страны.
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