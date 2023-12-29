Asia Times: ВС Украины терпят поражение по всему фронту СВО

Иностранное СМИ написало о бедственном положении ВСУ и успехах ВС России перед Новым годом.Журнал Asia Times пишет о неудачах украинской армии по всей линии соприкосновения СВО, а зачистки от украинских боевиков многих населенных пунктов Донбасса.