Лесные пожары близ мегаполиса поставили под угрозу десятки тысяч домов

Десятки тысяч домов и строений оказались под угрозой в воскресенье из-за неконтролируемого лесного пожара, разгоревшегося в предгорьях национального лесного массива к востоку от Лос-Анджелеса, на фоне многодневной жары, из-за которой температура по всему региону достигла рекордных значений, сообщает Associated Press.