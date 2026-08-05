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Мягкая сила России: балерина Вишнева обошла культурный бойкот

Мягкая сила России: балерина Вишнева обошла культурный бойкот

Танцевальный номер Дианы Вишневой на Венецианской биеннале стал причиной возникновения неудобных вопросов к руководству фестиваля, которое некогда обещало разорвать связи с российскими артистами из-за конфликта на Украине.

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