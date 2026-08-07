Эксперт ВШЭ Тельнова объяснила причины каннибализма испанских слизней

Автор: Секушин Александр Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова заявила: испанские слизни в суровых условиях поедают ослабленных сородичей, неприхотливы в пище и адаптивны, а в России у них нет естественных врагов В условиях, угрожающих сохранению вида, испанские слизни способны поедать своих ослабленных сородичей.