Эксперт ВШЭ Тельнова объяснила причины каннибализма испанских слизней

Автор: Секушин Александр Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова заявила: испанские слизни в суровых условиях поедают ослабленных сородичей, неприхотливы в пище и адаптивны, а в России у них нет естественных врагов В условиях, угрожающих сохранению вида, испанские слизни способны поедать своих ослабленных сородичей.
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