МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 750 подписчиков

Эксперт ВШЭ Тельнова объяснила причины каннибализма испанских слизней

Эксперт ВШЭ Тельнова объяснила причины каннибализма испанских слизней

Автор: Секушин Александр Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова заявила: испанские слизни в суровых условиях поедают ослабленных сородичей, неприхотливы в пище и адаптивны, а в России у них нет естественных врагов В условиях, угрожающих сохранению вида, испанские слизни способны поедать своих ослабленных сородичей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии