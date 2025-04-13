США и Иран возможно изменят место проведения переговоров — МИД Ирана

Возможность смены места проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США обозначил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, 13 апреля сообщает агентство IRNA.
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