Вот уже три года, как марочный состав техники на стройплощадках страны резко поменялся. Вместо машин от условных Volvo Construction Equipment, Caterpillar и Komatsu, на наших стройках все чаще стали мелькать «китайцы».
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