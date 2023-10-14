Антураж чемпионата мира: Россия сыграла самый яркий матч в новой истории

Сборная России в товарищеском матче против сборной Камеруна одержала победу с минимальным счетом 1:0 и порадовала 20-тысячную публику, которая собралась в Петровском парке на первый за два года матч национальной команды в Москве.
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