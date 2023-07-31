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В Ереване заблокирован вход в здание Красного Креста, протестующие выдвинули свои требования

В Ереване заблокирован вход в здание Красного Креста, протестующие выдвинули свои требования

Армяне требуют помощи в освобождении Вагифа Хачатряна, задержанного азербайджанцами на прошлой неделеСегодня, 31 июля, в столице Армении с раннего утра проходит акция протеста, связанная с задержанием жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна.

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