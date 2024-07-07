Еще четверо демократов призвали Байдена отказаться от участия в выборах

Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos Еще четверо демократов в Конгрессе заявили своим коллегам-законодателям во время телефонного разговора, что, по их мнению, действующий президент США и кандидат на выборах Джо Байден должен уйти в отставку и позволить кому-то другому стать кандидатом от партии.