Еще четверо демократов призвали Байдена отказаться от участия в выборах

Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos Еще четверо демократов в Конгрессе заявили своим коллегам-законодателям во время телефонного разговора, что, по их мнению, действующий президент США и кандидат на выборах Джо Байден должен уйти в отставку и позволить кому-то другому стать кандидатом от партии.
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