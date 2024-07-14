Общий предок всех организмов на Земле появился 4,2 млрд лет назад

Неизвестно Неизвестно

Всё мы частицы вселенной, всё в ней движется по ей только понятным законам, людям с их ограниченным мышлением законы вселенной не понять, мы можем только разрушать гармонию, человечество стремится к саморазрушению, доказательство всю что сейчас происходит на земле