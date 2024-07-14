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Общий предок всех организмов на Земле появился 4,2 млрд лет назад

Общий предок всех организмов на Земле появился 4,2 млрд лет назад

Международный коллектив генетиков выяснил, что так называемый Лука, общий предок всех представителей земной жизни, появился на планете примерно 4,2 млрд лет назад, что свидетельствует о максимально раннем зарождении жизни на Земле, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Всё мы частицы вселенной, всё в ней движется по ей только понятным законам, людям с их ограниченным мышлением законы вселенной не понять, мы можем только разрушать гармонию, человечество стремится к саморазрушению, доказательство всю что сейчас происходит на земле
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