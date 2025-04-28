Кержаков о «Спартаке»: «Стабильности по весне нет. Команда не прошла подготовку зимой так, как бы хотелось. Иностранные тренеры впервые сталкиваются с большим межсезоньем»

После 26 туров красно-белые занимают в таблице 4-е место. «У нас очень большой период межсезонья. Это период, когда не только твоя команда, но и соперники имеют возможность подготовиться более усиленно над тактическими действиями, качеством.
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