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ТЦК Украины: повестки умершим отправляют из-за не обновленных вовремя данных

ТЦК Украины: повестки умершим отправляют из-за не обновленных вовремя данных

Случаи отправки повесток умершим гражданам происходят регулярно, причина кроется в несвоевременном обновлении данных военнообязанными в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата).

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