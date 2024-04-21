ТЦК Украины: повестки умершим отправляют из-за не обновленных вовремя данных

Случаи отправки повесток умершим гражданам происходят регулярно, причина кроется в несвоевременном обновлении данных военнообязанными в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата).
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