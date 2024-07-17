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В Крыму вводятся ограничения на подачу электроэнергии из-за жары

В Крыму вводятся ограничения на подачу электроэнергии из-за жары

Жители Крыма сталкиваются с ограничениями в подаче электроэнергии из-за установившейся жары. По словам советника главы региона Олега Крюшкова, вводятся меры по защите энергетической инфраструктуры полуострова, включая организацию поочередных отключений электроэнергии в разных районах.

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