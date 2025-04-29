Прогноз погоды в Крыму на вторник. • Симферополь: +15°, ясно• Севастополь: +14°, ясно• Ялта: +13°, ясно• Алушта: +14°, ясно• Евпатория: +16°, ясно• Саки: +14°, ясно• Бахчисарай: +16°, ясно• Джанкой: +15°, ясно• Судак: +14°, ясно• Феодосия: +14°, ясно• Керчь: +13°, ясноЧитать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии