Раскрыта дата начала суда над художником из-за постов о теракте в «Крокусе»

В Санкт-Петербурге Первый западный окружной военный суд 7 мая проведет предварительное заседание по уголовному делу автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» художника Николая Конашенка (включен в России в реестр террористов и экстремистов).
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