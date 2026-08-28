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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Правильно, что Талалаева наказали. Это какая‑то распущенность и вседозволенность». Смородская о поведении тренера

Ольга Смородская оценила 4-матчевую дисквалификацию Андрея Талалаева . Тренер «Балтики» наказан за оскорбительное поведение в матче 5-го тура Альфа ‑Банк РПЛ против «Рубина» (1:1).

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