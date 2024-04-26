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Военные новости ★ спецоперация

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После выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню ускорился рост долга и дефицита бюджета США

После выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню ускорился рост долга и дефицита бюджета США

Экономисты фиксируют новые рекорд прироста уровня американского совокупного долга. С того момента, когда в США в последний на данный момент раз вводился потолок долга, этот самый долг вырос на 4 с лишним триллиона долларов.

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