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Царьград

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Эксперт Федорук: за открывающуюся наружу дверь квартиры введены новые штрафы

Эксперт Федорук: за открывающуюся наружу дверь квартиры введены новые штрафы

Штрафы за нарушения в сфере ЖКХ увеличены с февраля 2025 года.Изменение направления открывания двери в квартиру - одно из нарушений, за которое с февраля 2025 года жителей начнут штрафовать в повышенном размере.

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