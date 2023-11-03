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Активисты требуют задержать и допросить Пугачеву

Активисты требуют задержать и допросить Пугачеву

Певицу Аллу Пугачеву, которая вернулась в Россию из Израиля на неопределенный срок, активисты требуют задержать и допросить на предмет финансирования ВСУ.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Эта паскудница и в молодости была паскудой! Так она при концерте для строителей БАМа, забыв, что микрофон не выключен, разговаривая со своими  при закрытом занавесе выражалась типа &quot;ну что этим ...... ещё спеть&quot;? Тогда скандал замяли. Потом ещё не раз, ещё во времена СССР эта подлюка в неофициальных беседах не раз выражалась в подобном же духе, в открыто негативном отношении к &quot;быдлу&quot;! Эту паскуду НЕЛЬЗЯ пускать в Россию! Это застарелая ГАДОСТЬ! Она уже ДАВНО НЕ артистка, НЕ &quot;заслуженная&quot;, НЕ &quot;кумир&quot; - это давно уже просто СТАРАЯ ВУЛЬГАРНАЯ , с прокуренным, пропитым голосом, &quot;поющая&quot; ПОД &quot;ФАНЕРУ&quot;, амбициозная, плюющая на Россию и  ПРЕЗИРАЮЩАЯ нас, россиян, бабень! Это уж ОСКОРБЛЕНИЕ привечать эту пакость в России!
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