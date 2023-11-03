Активисты требуют задержать и допросить Пугачеву

Валерий Симоненко

Эта паскудница и в молодости была паскудой! Так она при концерте для строителей БАМа, забыв, что микрофон не выключен, разговаривая со своими при закрытом занавесе выражалась типа "ну что этим ...... ещё спеть"? Тогда скандал замяли. Потом ещё не раз, ещё во времена СССР эта подлюка в неофициальных беседах не раз выражалась в подобном же духе, в открыто негативном отношении к "быдлу"! Эту паскуду НЕЛЬЗЯ пускать в Россию! Это застарелая ГАДОСТЬ! Она уже ДАВНО НЕ артистка, НЕ "заслуженная", НЕ "кумир" - это давно уже просто СТАРАЯ ВУЛЬГАРНАЯ , с прокуренным, пропитым голосом, "поющая" ПОД "ФАНЕРУ", амбициозная, плюющая на Россию и ПРЕЗИРАЮЩАЯ нас, россиян, бабень! Это уж ОСКОРБЛЕНИЕ привечать эту пакость в России!