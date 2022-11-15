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Совет НАТО проведет заседание после информации о взрывах в Польше

Совет НАТО проведет заседание после информации о взрывах в Польше

Заседание совета Североатлантического альянса состоится 16 ноября. Оно будет посвящено информации о взрывах в Польше, сообщает Reuters со ссылкой на евродипломата.

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