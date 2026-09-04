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Царьград

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Карпин расширил состав сборной России на сбор 21 сентября

Карпин расширил состав сборной России на сбор 21 сентября

Тренер Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России для учебного сбора с 21 сентября. Команда встретится с Ираном 29 сентября в Казани.

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