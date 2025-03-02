Бастрыкин назвал число погибших мирных жителей в России в результате украинских атак. По его словам, 652 человека стали жертвами атак ВСУ в приграничных и тыловых регионах страны.
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Бастрыкин назвал число погибших мирных жителей в России в результате украинских атак. По его словам, 652 человека стали жертвами атак ВСУ в приграничных и тыловых регионах страны.