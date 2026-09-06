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Огненное небо над Киевом: 30 прилётов за сутки по логистике ВСУ

Огненное небо над Киевом: 30 прилётов за сутки по логистике ВСУ

Огненное небо над Киевом: 30 прилётов за сутки по логистике ВСУ Юлия ЧелкановаЗа минувшие сутки в столице Украины и её пригородах зафиксировано 30 прилётов — российские ракеты и беспилотники поражают военные объекты ВСУ с высокой точностью.

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