Огненное небо над Киевом: 30 прилётов за сутки по логистике ВСУ Юлия ЧелкановаЗа минувшие сутки в столице Украины и её пригородах зафиксировано 30 прилётов — российские ракеты и беспилотники поражают военные объекты ВСУ с высокой точностью.