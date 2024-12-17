Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Комбриг ВСУ влип в знатный скандал из-за отправки солдат на строительство дома с выплатой боевых

Комбриг ВСУ влип в знатный скандал из-за отправки солдат на строительство дома с выплатой боевых

Командиру 211-й бригады ВСУ Олегу Побережнюку, который привлек солдат к строительству своего дома в Хмельницкой области и оформил на них выплаты за участие в боях, предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

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