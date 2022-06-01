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Возрастной порок: сможет ли Радулов принести титул «Ак Барсу»

Возрастной порок: сможет ли Радулов принести титул «Ак Барсу»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина-2011 Александр Радулов возвращается из НХЛ в КХЛ. Один из самых ярких российских форвардом последнего десятилетия подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», где собирается очень звездная команда.

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