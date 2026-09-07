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Метеоролог рассказал, какая погода ждет Москву и область

Метеоролог рассказал, какая погода ждет Москву и область

Неделя продемонстрирует значительные контрасты: от прохладных ночей до почти летнего тепла в середине недели и возвращения к осенней прохладе к выходным.

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