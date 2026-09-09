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Широков о «Зените»: «Ни одного цельного матча за 7 туров. Играют отрезками, даже внутри одного матча – могут один тайм играть здорово, а второй провалить»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мыслями об игре команды в этом сезоне. На данный момент команда тренера Сергея Семака занимает 5-е место в таблице Альфа-Банк РПЛ , набрав 12 очков в 7 матчах.

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