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Придется попотеть: выходные приготовили сюрприз уссурийцам

Придется попотеть: выходные приготовили сюрприз уссурийцам

Июнь с порога показал, кто в доме хозяин, организовав совершенно летнюю погоду. И грядущий уикенд отставать не будет: уссурийцев ожидают горячие деньки, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

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