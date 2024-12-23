Новогодний спектакль.

Государственное учреждение образования ´Детский сад № 8 г.Бобруйска´посетили учащиеся клуба по месту жительства ´Авиатор´ с ярким, красочным новогодним спектаклем под руководством педагога дополнительного образования Антонины Васильевны Кириенко.
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