🤝 Крымчанка выиграла грант на сумму 1 млн рублей на создание волонтерских штабов В рамках проекта помощь будет предоставлена жителям отдаленных районов республики без электричества, рассказала руководитель направления трудовых отрядов крымского РО МООО «Российские студенческие отряды» Алина Вайман.
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