Смейся до слёз

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Как работают актеры и режиссеры: 15 фото со съемок известных фильмов

Как работают актеры и режиссеры: 15 фото со съемок известных фильмов

Кино - это, конечно, искусство, но еще это работа. Актеры, которые снимаются много лет, буквально ходят на съемки как мы в офис или на производство, им приходится слушать начальника-режиссера, обедать чем придется, налаживать отношения с коллегами.

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