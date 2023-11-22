Психолог назвала 7 признаков, по которым можно понять, что ваши мысли о себе ошибочны

Психолог назвала 7 признаков, по которым можно понять, что ваши мысли о себе ошибочныЛюдям свойственно заблуждаться в представлениях о себе, о том, что является их сильными и слабыми сторонами, почему они ведут себя так, а не иначе, чем они лучше или хуже других.