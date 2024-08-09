Дилеры указали на риски для автоотрасли и экономики в случае повышения утильсбора

Индексацию утилизационного сбора на автомобили необходимо отложить на пять лет. С такой просьбой обратилась к правительству РФ ассоциацияи «Российские автомобильные дилеры» – РОАД (документ есть в распоряжении издания «Газета.
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