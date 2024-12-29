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Беттмэн о своем девизе: «Принимать решения по разумным, а не политическим причинам, и хорошо относиться к людям»

– Что вы считаете своим самым большим достижением? – Я не оцениваю их, оставляю это другим людям. Хотя, знаете что? Я возьму слова обратно за одним исключением, и это моя семья.

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