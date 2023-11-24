В России появится еще один китайский автобренд

Китайский автопроизводитель Sinomach объявил о выходе на российский рынок. Компания будет продавать в стране машины под отдельным брендом Oting, сообщает Autonews со ссылкой на представителей пресс-службы концерна.
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