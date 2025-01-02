Ион Чебан: "Нам придется платить более чем в два раза больше за электроэнергию"

Ион Чебан, мэр муниципия Кишинев, опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором отметил, что из-за некомпетентности властей "людям придется платить более чем в два раза больше за электроэнергию", - сообщает Noi.
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