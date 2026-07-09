Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Следственный комитет завершил расследование дела против бывшего руководства Промсвязьбанка

Следственный комитет завершил расследование дела против бывшего руководства Промсвязьбанка

СК: братья Ананьевы и их соучастники обвиняются в хищении 87 млрд руб. из ПСБ Братьев Ананьевых и 29 их сообщников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении, растрате и легализации денежных средств.

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