Следственный комитет завершил расследование дела против бывшего руководства Промсвязьбанка

СК: братья Ананьевы и их соучастники обвиняются в хищении 87 млрд руб. из ПСБ Братьев Ананьевых и 29 их сообщников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении, растрате и легализации денежных средств.
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