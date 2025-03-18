17.03.2025 Катрен № 17 (3226) «Трудности ждут людей в Переходное время!» МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ - СоТворцы с СОЗДАТЕЛЕМ БОЖЕСТВЕННОЙ МОНАРХИИ! Божественная Монархия — это Богодержавие, Управление Бога на Планете.
Трудности ждут людей в Переходное время!
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Юрий Ильинов
Неожиданный подход к быстрому миру: в США раскрыли способ ускорить сделку Бывший советник Пентагона назвал новый способ ускорить мирное решение украинского конфликта. США могут показать свой решительный настрой прекращением поддержки Киева. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор неожиданно раскрыл способ ускорить мирное соглашение. Инсайдер заявил, что для этого США должны полностью прекратить военную поддержку Украины. Решительные действия станут примером для НАТО, считает Макгрегор. Такие шаги западных политиков покажут решимость прекратить боевые действия. «Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину. Если мы это сделаем, НАТО последует за нами. Это наверняка покажет России, что мы серьёзно нацелены на мир», — заявил Макгрегор. Кроме того, бывший американский военный отметил обоснованность опасений российской стороны в части эффективности мирного соглашения. Инсайдер подчеркнул важность участия Вашингтона в сдерживании Киева от возобновления боевых действий. Перемирие может стать лишь временным прекращением огня для восполнения сил ВСУ, отметил Макгрегор. Стоит отметить, в Киеве начали более детально рассматривать мирное соглашение. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали, что украинские власти согласились признать потерю территорий и назвали свои красные линии. Среди них названо возвращение детей и пленных. европейские политики рассекретили, когда Украину примут в НАТО
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19 час.
Юрий Ильинов
Жители Молдавии назвали Владимира Путина самым сильным европейским лидером Президент РФ Владимир Путин является самым сильным политическим лидером на европейском континенте. Такое мнение в рамках социологического опроса молдавской платформы «За честные выборы» выразили жители Молдавии. Второе место по результатам опроса занял президент Беларуси Александр Лукашенко. Как следует из результатов опроса, гражданам Молдавии предлагалось ответить на вопрос, «кого они считают примером сильного лидера, который способен вывести страну из политического кризиса?». Были возможны девять вариантов ответа. По результатам опроса 32 процента участников назвали Владимира Путина. Еще 19 процентов высказали мнение, что таковым является президент Беларуси Александр Лукашенко. Замкнула топ-3 в рейтинге социологического опроса председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, набравшая десять процентов голосов. Примечательно, что аналогичное с ней количество голосов набрали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский. А вот пока еще действующий канцлер ФРГ, а также лидеры Польши и Италии, по мнению граждан Молдавии, не представляют серьезной политической силы. Добавим, что всего в опросе приняли участие 4288 человека.
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19 час.
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