Юрий Ильинов

Неожиданный подход к быстрому миру: в США раскрыли способ ускорить сделку Бывший советник Пентагона назвал новый способ ускорить мирное решение украинского конфликта. США могут показать свой решительный настрой прекращением поддержки Киева. Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор неожиданно раскрыл способ ускорить мирное соглашение. Инсайдер заявил, что для этого США должны полностью прекратить военную поддержку Украины. Решительные действия станут примером для НАТО, считает Макгрегор. Такие шаги западных политиков покажут решимость прекратить боевые действия. «Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину. Если мы это сделаем, НАТО последует за нами. Это наверняка покажет России, что мы серьёзно нацелены на мир», — заявил Макгрегор. Кроме того, бывший американский военный отметил обоснованность опасений российской стороны в части эффективности мирного соглашения. Инсайдер подчеркнул важность участия Вашингтона в сдерживании Киева от возобновления боевых действий. Перемирие может стать лишь временным прекращением огня для восполнения сил ВСУ, отметил Макгрегор. Стоит отметить, в Киеве начали более детально рассматривать мирное соглашение. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали, что украинские власти согласились признать потерю территорий и назвали свои красные линии. Среди них названо возвращение детей и пленных. европейские политики рассекретили, когда Украину примут в НАТО