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Цены на бензин в Краснодарском крае 2026: ситуация с топливом на Кубани стабильная. Сколько стоит АИ-92 и АИ-95

Цены на бензин в Краснодарском крае 2026: ситуация с топливом на Кубани стабильная. Сколько стоит АИ-92 и АИ-95

В Краснодарском крае ситуация с бензином остаётся стабильной — топливо есть на всех АЗС, перебоев с поставками нет.

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