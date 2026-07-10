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Новые правила определения расходов на ремонт ОСАГО и изменения в Единую методику вступят в силу 11 июля

Новые правила определения расходов на ремонт ОСАГО и изменения в Единую методику вступят в силу 11 июля

Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО, утвержденный Банком России, и изменения в Единую методику, согласно которым будут формироваться новые версии справочников Российского союза автостраховщиков (РСА), вступят в силу 11 июля 2026 года.

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