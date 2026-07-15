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Ямальские артисты и мастера привезли награды с фестиваля «МИР Сибири»

Ямальские артисты и мастера привезли награды с фестиваля «МИР Сибири»

Семейный дуэт «Тэмбой» и мастерица Наталья Талигина успешно представили Ямал на международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», который прошел в поселке Шушенское Красноярского края, сообщили в департаменте культуры округа.

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