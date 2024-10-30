В США рассказали о росте популярности Трампа среди традиционных избирателей демократов

Профессор Берман: Трамп все более популярен среди чернокожих и латиноамериканцев Бывший президент США Дональд Трамп все более популярен среди чернокожих и латиноамериканцев, являющихся традиционными избирателями Демократической партии.
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