У Зеленского заметили надписи на русском языке в приложении для связи

Во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Александром Сырским в приложении для связи были замечены надписи на русском языке, следует из информации Telegram-канала «Изнанка».
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