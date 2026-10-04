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Рязанские новости

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Инсульты, инфаркты и переломы: более 1,1 тыс пациентов поступили в рязанскую ОКБ за неделю

Инсульты, инфаркты и переломы: более 1,1 тыс пациентов поступили в рязанскую ОКБ за неделю

366 человек доставили в стационар по экстренным показаниям.За прошедшую неделю медицинскую помощь в рязанской областной клинической больнице получили 1172 человека.

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